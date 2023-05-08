Представена кнїжка Дюри Латяка о РНПД

НОВИ САД – Союз Руснацох Українцох Сербиї всоботу, 6 мая у просторийох Руского културного центра у Новим садзе орґанизовал промоцию своїх актуалних виданьох – кнїжки Дюри Латяка „Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске народне просвитне дружтво (1919–1941)”, и нового двочисла билтена „Глас Союзу”.

Промоция, хтору отворел предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски, почала з минуту цихосци за жертви забойствох у Беоґрадзе и Младеновцу, а новосадски парох о Юлиян Рац вимодлел Оченаш. На промоциї попри домашнєй публики медзи госцами були амбасадор України у Републики Сербиї др Володимир Толкач, як и предсидатель УКПД „Кобзар” зоз Заґребу Славко Бурда.

Як здогаднул публициста Дюра Латяк, його найновша кнїжка „Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске народне просвитне дружтво (1919–1941)” настала зоз фельтону хтори з нагоди 100-рочнїци снованя РНПД пририхтал и обявйовал у „Руским слове” цеком 2019. року. Фельтонизовани материял преширени и дополнєни, и Союз го як заокружену публикацию друковал 2021. року дзекуюци финансийней потримовки Амбасади України. Кед слово о дополнююцим материялу з хторим преширени першобутни фельтон, Латяк окреме визначел авторски напис учителя Михайла Ковача у хторим розтолковани приєм вибеженцох з Карпатскей України нєпоштредно пред Другу шветову войну у Руским Керестуре и Шидзе хтори орґанизовало РНПД. Докторанд историї Саша Сабадош акцентовал же тота кнїжка значна и за нашу наукову и за лаицку явносц понеже арґументовано толкує историят РНПД з чиїм снованьом розпочало институцийне конституованє рускей националней заєднїци у нєшкайшей форми.

На концу представене двочисло 25/26 „Гласа Союзу” хторе нєдавно обявене. Зоз змисту ше видвоює обсяжни текст автора Йоакима Грубенї о наиходзацим ювилею, 100-рочнїци снованя ФК „Русин” зоз Руского Керестура.