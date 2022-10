Представена кнїжка „Друге побрежє” Михала Рамача

НОВИ САД – Кнїжка „Друге побрежє” („Druga obala”) зоз поднасловом „Родолюбиви и вибеженски писнї” (Rodoljubive i izbegličke pesme) нашого писателя, новинара и публицисти Михала Рамача, новосадскей публики представена вчера, 13. oктобра на Ладї „Цепелин” у Новим Садзе.

Кнїжка друкована ище пред роком, алє пре рижни причини аж тераз отримана промоция. Автор Михал Рамач гварел же кнїжка писана по сербски, а слово родолюбиви похасноване у иронїчним, або саркастичним смислу и дума ше на фалшиве родолюбиє, а там дзе єст вельо фалшивого родолюбия наглашує ше любов лєм ґу свойому, лєм ґу своєй вири, лєм ґу свойому народу, там ше нє почитує других. Вец настава виганянє, примушуюце сцеканє, та прето вибеженски писнї.

Рамача порушало тото цо ше случовало у нашей жеми од початку 90. рокох, вец кед преходзели през нашу жем вибеженци зоз Блїзкого Востоку, а и тераз мож видзиц на сиверу нашей жеми жени и дзеци зоз зайдами як крачаю коло драги. Вон гвари же вибеженство вельки проблем нашого часу и прето написал тоту кнїжку. А о случованьох од 24. фебруара того року хтори го ище баржей потрафели, писатель наявел же будзе нова кнїжка есейох.

Єдна часц писньох зоз тей кнїжка обявена по руски у часопису „Шветлосц”, дацо у додатку „Литературне слово”.

На промоциї о кнїжки, алє и Рамачови як новинарови и колеґови бешедовали домашнї Дьордє Рандель, писатель Влада Копицл, шветови путнїк и драгописатель проф. др Кристиян Екер, як и Драґан Стойкович спред видавательней хижи Здруженє за културу повязованя Мост арт Югославия.

Кнїжку по цени од 660 динари уж єден час мож купиц у Кнїжкарнї Булевар букс (Knjižara Bulevar Books) у Новим Садзе, а на промоциї ше кнїжку могло купиц од видавателя за 400 динари.

