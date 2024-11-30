Представена кнїжка „Єден вояк, два рабства, три униформи”

НОВИ САД – Oддзелєнє за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе вчера орґанизовало промоцию остатнєй кнїжки покойного проф. др. Янка Рамача „Єден вояк, два рабства, три униформи” хтора обявена у совидавательстве Оддзелєня и НВУ „Руске слово” у Едициї „Фундаменти”. После представяня на „Костельнковей єшенї”, перша самостойна промоция тей кнїжки отримана у рамикох означованя 70-рочнїци Филозофского факултету у Новим Садзе, єдней з двох високошколских установох коло хторих сновани нєшкайшу Универзитет у Новим Садзе

Промоция отримана у Шветочней сали Филозофского факултету у присустве колеґох, студентох, руководства Факултету и членох фамелиї покойного проф. др. Янка Рамача. Учашнїкох и госцох привитала шеф Оддзелєня за русинистику др Ана Римар Симунович, а потим декан Филозофского факултета проф др Миливой Аланович, хтори єден час як о. д. шефа Оддзелєня блїзко сотрудзовал з професором Рамачом, бешедовал о його подоби, окреме визначуюци його одмераносц, роботносц и колеґияносц. По словох декана Алановича, академске дїло Янка Рамача навики останє убудоване до самих фундаментох Филозофского факултету, дзе препровадзел найвекшу часц своєй кариєри.

У предлуженю др Александер Мудри представел главни риси з биоґрафиї професора Рамача, його науковей роботи и академскей кариєри, а директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа бешедовал о конкретним сотруднїцтве з професором коло обявйованя кнїжки хтора була тема подїї, алє и на редефинованю и обновйованю Едициї „Фундамети” наменєней за публицистични дїла.

О самей кнїжки „Єден вояк, два рабства, три униформи” найвецей бешедовал єден з рецензентох, проф. др Дюра Гарди. Слово о студиї у хторей науково обробени рукописни материяли – писма, карточки и автентични призначки дакедишнього керестурского скравца Осифа Колошняя хтори писани у периодзе Другей шветовей войни, починаюци од 1939, по 1945. рок.

Рецензент проф. др Дюра Гарди ґу тому окреме подзековал дзивки Осифа Колошняя Вери Гайдук и єй фамелиї же тоти фамелийни памятки зачували, уступели их на наукови обробок, и финансийно помогли же би кнїжка була публикована.