Представена кнїжка о Руснацох др Томаша Квоки

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох у сотруднїцтве зоз Польским институтом зоз Беоґраду и Институтом за славянску филолоґию Яґелонского универзитета у Кракове вчера орґанизовал барз добре нащивену промоцию моноґрафиї „Войводина и єй Русини – о язику, култури и историї войводянских Русинох“ (Wojwodina i jej Rusini: O języku, kulturze i historii Rusinów wojwodińskich) слависти др Томаша Квоки. Промоция отримана як сесия „Стретнуцох у Заводзе”, подїї хтора ше периодично орґанизує у тей нашей институциї култури дзе ше на полуформални способ представяю интересантни особи и зявеня зоз рускей, як и ширшей заєднїци.

На промоциї у шедзиску Завода за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе бешедовали новинар и политиколоґ др Борис Варґа, доцент на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе др Александер Мудри, странски лектор на Оддзелєню за славистику Филозофского факултета у Новим Садзе мр Милош Валиґурски, стрип-автор Александар Зоґраф (автор визуалного идентитета кнїжки), директор Заводу за културу войводянских Руснацох мср Саша Сабадош и автор моноґрафиї др Томаш Квока.

Кнїжка хтора обявена по польски у виданю Академскей кнїжкарнї з потримовку Яґелонского универзитета тамтейшей науковей явносци пробує приблїжиц феномен бачванско-сримских Руснацох, язик, културу, традицию и идентитет заєднїци, як и институцийни рамик у хторим ше Руснаци нє лєм очували, алє и еманциповали як конституована национална меншинска заєднїца. Понеже автор по фаху филолоґ, окремни акцент на язичних политикох у Югославиї/Сербиї/Войводини, хтори оможлївели тот континуитет, цо у других державох Штреднєй и Восточней Европи дзе жию Руснаци донєдавна нє бул случай. Ґу тому, як вираз особних интересованьох автора, у кнїжки обробена и сучасна руска култура, уключуюци и єй алтернативни аспекти, цо нє часте у публикацийох подобней тематики дзе фокус углавним на єй традицийних аспектох. Др Томаш Квока зоз Кракова польски филолоґ-славист лемковскей народносци заняти як ад’юнкт у Институту за славянску филолоґию Яґелонского универзитета у Кракове.