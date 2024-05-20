Представена кнїжка поезиї Дюрици Еделинския

ШИД – У Руским доме, 17. мая отримана промоция кнїжки поезиї Дюрици Еделинския зоз насловом „Конєц часу“ (Крај времена).

На початку публика послухала писательову биоґрафию хтору пречитал поета Слободан Цвиткович, а вец пречитани часци зоз резенцїиї и автор читал свойо писнї.

Окрем писньох хтори як тему маю християнство, шлєбоду и етику у кнїжки заступени и два приповедки.

Вечар музично збогацела Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ з венчиком руских народних шпиванкох у провадзеню оркестра Дружтва.