Представена кнїжка „Зоз шерца преписане”

КОЦУР – Промоция збирки поезиї Славомира Шанти Зоз шерца преписане отримана 23. октобра, у коцурскей библиотеки.

О кнїжки, у котрей позберани писнї зоз любовну тематику, попри автора, бешедовали рецензентки мср Славица Чельовски, Мария Горняк Барат и Снежана Шанта и рецензент проф. др Михайло Фейса, а пречитани и даскельо писнї зоз збирки.

Кажди нащивитель на промоциї достал безплатни прикладнїк кнїжки, хтори автор подписовал, а обезпечел их видаватель Руска матка.

По урядовей програми промоциї, присутни подружтвовали зоз музику.