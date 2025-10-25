КултураРутенпресТексти

Представена кнїжка „Зоз шерца преписане”

автор М. Афич
КОЦУР –  Промоция збирки поезиї Славомира Шанти Зоз шерца преписане отримана 23. октобра, у коцурскей библиотеки.

О кнїжки, у котрей позберани писнї зоз любовну тематику, попри автора, бешедовали рецензентки мср Славица Чельовски, Мария Горняк Барат и Снежана Шанта и рецензент проф. др Михайло Фейса, а пречитани и даскельо писнї зоз збирки.

Кажди нащивитель на промоциї достал безплатни прикладнїк кнїжки, хтори автор подписовал, а обезпечел их видаватель Руска матка.

По урядовей програми промоциї, присутни подружтвовали зоз музику.

