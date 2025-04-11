Представена моноґрафия „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача” др Ани Римар Симунович

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох штварток, 10. априла, отримана промоция моноґрафиї „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача”, авторки др Ани Римар Симунович.

Моноґрафия „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача” заєднїцке виданє Заводу за културу войводянских Руснацох и Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе, и перши є наслов у новопорушаней едициї „Др Янко Рамач” у хторей ше буду публиковац докторски дисертациї и капитални науково моноґрафиї з обласци русинистики и зродних дисциплинох.

Конкретно, моноґрафия представя по обсягу скрацену, а по змисту дополнєту докторску дисертацию др Ани Римар Симунович з обласци рускей литератури хтору одбранєла на яр 2023. року, а хтора у медзичаше збогацена з дополнююцима виглєдованями.

На промоциї хтору модеровал директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош о моноґрафиї бешедовала авторка доц. др Ана Римар Симунович и проф. др Людмила Попович зоз Филолоґийного факултету у Беоґрадзе, хтора була менторка докторскей тези.

Попри промоциї тей значней публикациї, у шедзиску Завода за културу поставена була и вистава особних предметох и рукописох єдного з найзначнєйших руских писательох Михайла Ковача, а Иван Маґоч на клавиру виведол и музични блок у хторим окремни сеґмент бул пошвецени шпиванком на тексти учителя Ковача.