Представена студия о иконох Арсения Теодоровича и иконостасох Арсения Марковичa (фото)

НОВИ САД – У Културней станїци „Едьшеґ” у Новим Садзе вчера вечар отримана промоция студиї „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двоме уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї” авторкох Милени Врбашки и мр Драґойли Живанов, хтора резултат вецейрочного виглєдовацкого проєкту Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР).

Шлїдом податка о „страценим” портрету крижевского владики Константина Станича хтори намальовал визначни барокни иконописатель и маляр Арсениє Теодорович, виглєдовацки тим НАР-у през роботу у архивох и на терену Крижевскей епархиї у Републики Горватскей пренашол и документовано доказал авторство спомнутого уметнїка и його сотруднїка Арсения Марковича над ище єдним, потераз нєпознатим иконостасом, у Церкви святого Георґия (св. Юря) у валалє Стойдраґа у Горватскей.

О цалим проєкту, його резултатох и значеню хтори презентовани у студиї бешедовали авторки Милена Врбашки и мр Драґойла Живанов, предсидателька НАР Ирина Гарди Ковачевич, координаторка проєкту Єлена Перкович и рецензентка студиї проф. др Александра Кучекович, хтора гварела же тото одкрице нєпознатого дїла иншак добре виученого уметнїка у фаховим швеце представя сензацию и капиталне доприношенє у науки о подобовей уметносци наших просторох.

Промоцию у „Едьшеґу” провадзела вистава фотоґрафийох иконох зоз иконостасох у грекокатолїцких церквох у Руским Керестуре, Коцуре и Стойдраґи, а хтору нєдавно през Крачун накратко мала нагоду опатриц и публика у Керестуре и Коцуре.

Проєкт у чиїх рамикох реализована студия „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двоме уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї” финансийно оможлївели Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Завод за културу войводянских Руснацох.