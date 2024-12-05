Представене и видавательство Руснацох з Войводини

ЗАҐРЕБ (ГОРВАТСКА) – Вовторок 3. децембра отримане преподаванє: „Михал и Янко Рамач – апостоли руского язика” и представене видавательство НВУ „Руске слово” и Завода за културу войводянских Руснацох зоз Нового Саду у Городскей Кнїжници у Заґребе, а у орґанизациї Представнїкох рускей националней меншини Города Заґреба и Централней библиотеки Руснацох и Українцох Републики Горватскей.

Преподаванє отримане у Городскей Кнїжници у Заґребе, а госци хтори того вечара здогадли на братох Михала и Янка Рамачових були: проф. др Дюра Гарди зоз Филозофского факултета у Новим Садзе, Иван Сабадош редактор и заменїк главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово” зоз Нового Саду и Саша Сабадош директор Заводу за културу войводянских Руснацох.

Истого дня отворена и вистава руского видавательства у Горватскей и Сербиї „Čitajmo na rusinskom jeziku / Читайме на мацеринским язику”, хтору мож опатриц ище до конца шлїдуюцого тижня у Городскей Кнїжници (Площа Анти Старчевича 6, на першим поверху).

На вистави и кнїжки хтори Иван Сабадош спред НВУ „Руске слово” и Саша Сабадош спред Заводу за културу войводянских Руснацох подаровали з тей нагоди.