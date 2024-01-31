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Представене поднїмательство женох

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 107 Опатрене

ШИД – У сали Културно образовного центра вчера отримана роботня „Желєне женске поднїмательство“ у рамикох програми хтору УНДП (United Nations Development Programm) запровадзує у сотруднїцтве зоз Министерством защити животного штредку и Министерством за рударство и енерґетику, а з потримовку Влади Япона.

Свой проєкт представела поднїмателька Ясна Маукович, а слово о хаснованю лїсковцох у продукциї и преробку „АУ-УА“ продуктох, а о финансийних и нєфинансийних механїзмох потримовки бешедовала Лїляна Маркович, ментор на проєкту УНДП.

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