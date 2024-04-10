Представени резултати виглєдованя о Заводох за културу националних меншинох

НОВИ САД – У Нєзависним дружтву новинарох Войводини, вчера, 9. априла представени резултати виглєдованя под назву „Заводи за културу националних меншинох – як вплївовац на процеси интеркултурализма у 21-им вику”.

У проєкту були облапени Заводи за културу Войводянских Мадярох, Румунох, Руснацох, Словацох и Горватох у Автономней Покраїни Войводини, а през вецей виглєдовацки активносци на проєкту випитани дїялносци заводох хтори базовани на сучасних диґиталних формох и нових технолоґийох.

Тиж так, у виглєдованю окончени и интервюи зоз представнїками пейц заводох за културу же би ше позберали податки о доступносци културних и язичних змистох прейґ диґиталней форми, а бешедоване и зоз представителями Националних совитох националних меншинох, гражданами и Покраїнскима секретариятами.

Тот проєкт запровадзел Центер за шлєбодни виберанки и демократию зоз потримовку Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялог, а резлтати виглєдованя представел Владо Радулович.