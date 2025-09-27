НОВИ САД – На схадзки Управного одбору (УО) Дружтва за руски язик, литературу и културу представени змист Зборнїка Studia Ruthenicа 31. Наявене и отримованє 24. дзецинскей подобовей колониї Стретнуце у Боднарова.

У Заводзе за културу войводянских руснацох на 5. схадзки УО Дружтва за руски язик, литературу и културу, пияток, 26. септембра, означени Европски дзень язикох, а було слова о активносцох Дружтва медзи схадзками, як и о запланованих активносцох по конєц 2025. року.

Членох УО ше упознало зоз змистом Зборнїка Studia Ruthenicа 31, хтори будзе представени у децембре на Манифестациї Днї Миколи М. Кочиша, кед ше отрима и 7. науково-фахови сход.

Наявене и же у Ґосподїнцох у Основней школи Жарко Зренянин, будзе отримана 24. дзецинска подобова колония Стретнуце у Боднарова, под час тирваня Дзецинского тижня, хтори того року означує од 6. по 12. октобер.