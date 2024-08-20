Представянє публикацийох Рускей матки

СУБОТИЦА – У Городскей библиотеки у Суботици, нєшка, 20. авґуста на 18 годзин буду представени кнїжки хтори видала Руска Матка

Слова будзе о кнїжкох: „Ядро” Лїляни Кирда, „Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами” мср Тамари Хома, „Руски язик и ИСО-код” проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски, „Мала история Русинох” проф. др Ивана Попа, а будзе ше бешедовац и о Часопису „Руснак”.

Як наявели зоз Рускей матки за шицки нащивительки и шицких нащивительох обезпечени безплатни прикладнїк представяней публикациї.