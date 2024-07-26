Представнїки керестурскей школи у проєкту „Let’s party” у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох „Erasmus plus” проєкту, ґрупа просвитних роботнїкох зоз керестурскей школи „Петро Кузмяк” нєдавно участвовала у проєкту „Let’s party” хтори ше реализує у Словацкей, у Старей Тури.

Нащива отримана у периодзе од 18. по 21. юлий, та з тей нагоди просвитни роботнїки – Ясмина Надь, Валентина Русковски, Деян Бучко, Тамара Будински, Славко Чапко и директорка спомнутей школи Наталия Будински нащивели и општину Стара Тура дзе мали нагоду бешедовац зоз приматором того словацкого места, Леополдом Барчом. Окрем Керестурцох, учасц у проєкту мали и учашнїки зоз Ческей.

Як на тот завод визначела директорка школи Наталия Будиснки, проєкт „Let’s party” одлична нагода за нове усовершованє з обласци партитивних проєктох хтори ше реализує през колаборацийни активносци поєдинцох и заєднїцох, алє и нагода же би ше представело руску културу, язик и образованє колеґом зоз Словацкей и Ческей. Роботнї ше одношели на креированє проєктох хтори иницираю млади, а хтори доприноша ришованю проблемох локалней заєднїци.

Представнїки керестурскей школи, медзи иншим, представели активносци хтори ше реализує у Керестуре, док у рамикох розваги орґанизовали и успишну роботню ученя руского язика и историї.