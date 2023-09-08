Представнїки Националного совиту на схадзки зоз руководством ПУ „Бошко Буха”

ВЕРБАС – У просторийох Предшколскей установи (ПУ) „Бошко Буха” у Вербаше, у централним обєкту „Бубка”, вчера, 7. септембра отримана схадзка представнїкох Националного совиту Руснацох и руководства спомнутей установи, на котрей главна тема було образованє дзецох на предшколским возросту. Найвецей бешеди було о мишаней сербско-рускей ґрупи у Оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре.

На схадзки присуствовал предсидатель Националного совиту Руснацох (НСР) Йоаким Рац, предсидателька Oдбору за образованє НСР Олена Папуґа, директор ПУ „Бошко Буха” Небойша Дешич и помоцнїца директора ПУ „Бошко Буха” Дубравка Чирич Срданович.

Як на початку схадзки представнїки Националного совиту Руснацох визначели, понеже того року бул вельки проблем зоз уписованьом дзецох до першей класи на руским язику у Коцуре, такой зоз новим школским роком почали зоз активносцами у вязи зоз образованьом дзецох на предшколским возросту.

Зоз согласносцу Министерства просвити, уписани штверо школяре до першей класи руского оддзелєня у Основней школи „Братство єдинство”, алє по словох Папуґовей, заключели же проблем у тим же у Коцуре на предшколским возросту нєт ґрупи лєм на руским язику. Як визначела, то проблем хтори горяци, алє хтори мож ришиц, прето же єст родичох хтори би свойо дзеци уписали до рускей ґрупи.

Мишана сербско-руска ґрупа у коцурскей „Герлїчки” того року ма 25 дзеци, возросту од 3 по 6 роки, и у нєй ше робота одвива на руским и сербским язику. Окрем того же представнїки обидвох бокох бешедовали як би могло мотивовац родичох най би цо вецей уписовали дзеци до ґрупох на руским язику, направена догварка же би ше за тераз акцент положело на дзеци котри ше нарок упишу до школи же би вецей потримовки и образованя достали на своїм мацеринским руским язику.

Окрем того, на схадзки предложене же би ше у пополадньових годзинох, кед дзеци законча зоз порядну образовно-воспитну роботу, орґанизовало даяки роботнї.

По словох предсидателя НСР Йоакима Раца, руководство Предшколскей установи у Вербаше упознате зоз проблемами у Оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре, и направена стратеґия же би до идуцого року, до мая, була направена озбильна анализа и же би ше могло успишнєйше робиц на тим же би у предшколских установох були оддзелєня на руским язику.

Як заключели на концу представнїки Националного совиту Руснацох и руководство Предшколскей установи, схадзка була конструктивна и пришло ше по заключки як би могло унапредзиц и прешириц сотруднїцтво.