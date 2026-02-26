Представнїки Националного совиту Руснацох на схадзки зоз городоначальнїком Нового Саду

НОВИ САД – Городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин отримал у Городскей хижи схадзку зоз представнїками Националного совиту Руснацох (НСР) з нагоди означованя 80 рокох роботи Руского културного центру (РКЦ).

У делеґациї були предсидатель НСР Стеван Самочета, директор РКЦ Владимир Сивч и предсидатель УО РКЦ Славко Винаї, а на схадзки присуствовала и членїца Городскей ради за културу Мая Черемиджич Шаинович.

Городоначальнїк Мичин визначел же руска заєднїца дала и дава значне доприношенє розвою Нового Саду и Републики Сербиї, як и же длугорочни приятельски одношеня сербского и руского народу представяю вредносц хтору ше пестує и унапредзує. Ище гварел же Нови Сад дошлїдно и одвичательно потримує културни и образовни програми рускей заєднїци. През порядни явни конкурси за софинансованє проєктох у обласци култури ше обезпечує континуовану потримовку. Город Нови Сад прешлого року, прейґ Городскей управи за културу, потримал вецей проєкти РКЦ, у вязи зоз руску националну заєднїцу, як цо то Рочни концерт, проєкт Стретнуца и дзецинска крачунско-новорочна програма Пахулька. Праве богатство розличносци тирваца вредносц уткана до идентитету Нового Саду, як приклад складного соживота и медзисобного почитованя народох и културох, по чим є препознатлїви нє лєм у Сербиї, алє и ширше. Руснаци виками часц того богатого колориту и даваю вельке доприношенє його подполносци. Город и у будучносци будзе сиґурни партнер у очуваню културного нашлїдства, моцнєню институцийох и достоїнственим означованю шицких важних ювилейох, пренєсол портал Городу Нового Саду.

Директор РКЦ Владимир Сивч гварел же РКЦ у тим року означи 80-рочнїцу одкеди основане Дружтво Руснацох у Новим Садзе и ювилейни 25. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка. Зоз городоначальнїком Нового Саду Мичином бешедовало ше о потримовки за орґанизованє преславох тих значних ювилейох, алє и о просторе у хторим би ше могло отримац шветочни концерт.