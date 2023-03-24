Представнїки НС Руснацох нащивя РТВ

НОВИ САД – Окончователь длужносци директора Радио-телевизиї Войводини Йозеф Клем нєшка у своїм кабинету привита предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца и предсидателя Вивершного одбору Желька Ковача.

На схадзки будзе слова о тим як змоцнїц сотруднїцтво помедзи РТВ и НС Руснацох, а поволани и главни и одвичательни редактор Другей телевизийней програми Мирко Канюх, главни и одвичательни редактор Трецей радийскей програми Воїн Попович, помоцнїк главного и одвичательного редактора Златица Няради, як и одвичательни редакторе телевизийней односно радийскей програми на руским язику Славко Орос и Мария Тот.

После схадзки госци обиду нови будинок РТВ Войводини.