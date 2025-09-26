Национални совитРутенпресТексти

Представнїки НСР на схадзки з министром за людски и меншински права и дружтвени диялоґ

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 4 Опатрене

БЕОҐРАД – Предсидатель Националного совиту рускей националней меншини (НСР) Стеван Самочета присуствовал стреду, 24. септембра на схадзки котру зволал министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Демо Бериша у Беоґрадзе.

На схадзки бешедоване о будуцих проєктох и о буджетским фонду за национални меншини.

Окрем предсидателя НСР Стевана Самочети, на схадзки присуствовали и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Славиша Сабадош и член НСР и предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Розписани конкурс за „Ружову заградку 2026”

Нєшка почина ХV културна манифестация „Кед голубица лєцела”

Дружтво за руски язик нєшка отрима схадзку

Тирва Фото-конкурс: Ґастрономия у фокусу

Новосадски пияц квеца будзе и того викенду