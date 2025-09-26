Представнїки НСР на схадзки з министром за людски и меншински права и дружтвени диялоґ

БЕОҐРАД – Предсидатель Националного совиту рускей националней меншини (НСР) Стеван Самочета присуствовал стреду, 24. септембра на схадзки котру зволал министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Демо Бериша у Беоґрадзе.

На схадзки бешедоване о будуцих проєктох и о буджетским фонду за национални меншини.

Окрем предсидателя НСР Стевана Самочети, на схадзки присуствовали и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Славиша Сабадош и член НСР и предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса.