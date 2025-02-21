Представнїки НСР нащивели Центер за полицийну обуку

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – Представнїки Националного совиту Руснацох, предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош и предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма Блажена Хома Цветкович присуствовали заєднїцкей нащиви Центру за полицийну обуку у Сримскей Каменїци котру орґанизовала Мисия у Сербиї при Орґанизациї за европску безпечносц.

После привитних словох началнїка Управи полициї за обуку Душана Максимовича, помоцнїка началнїка Центра за обуку Неманї Радовича и представнїкох Мисиї ОЕБС, обишло ше Центер и ресурси хтори ше хаснує у настави – просториї дзе ше окончує обука, як вона випатра конкретно и яки реквизити ше хаснує, просториї дзе ше виполнює тести, спортска гала и простор хтори школяре хасную у Центру кед су на обуки дознаваме од предсидательки Одбору за службене хаснованє язика и писма Блажени Хома Цветкович.

После обиходзеня ресурсох розгварку предлужели у сали. Окрем процедурох и процесу селекциї кандидатох за полицийнu обуку, дискутовало ше о искуствох, давало думаня и перспективи националних совитох як потримовки звекшаня числа припаднїкох националних заєднїцох у полициї, потолковла Хома Цветкович.

На полицийну обуку ше можу приявиц школяре хтори закончели штредню штиророчну школу, мож ше приявиц за обуку полицая, транспортного полицая, полицая на гранїци, и полицая за роботу у заєднїци, хтора би задоволєла потреби Министерства нукашнїх дїлох Републики Сербиї и дружтва у цалосци, у складзе зоз Законом о полициї.

О тей теми уж ше бешедовало вєшенї прешлого року у Беоґрадзе и тота нащива Центру то предлуженє заєднїцкей роботи з цильом унапредзеня занятосци гражданох зоз меншинских заєднїцох у полициї. Заключенє було же треба стимуловац кандидатох же би ше приявели за обуку, же би и припаднїки меншинох чесно представяли свою заєднїцу.