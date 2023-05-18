Представнїки Союзу єврейских општинох у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На парохиї св. отца Миколая вчера, 17. мая керестурски парох о. Владислав Варґа и тутор теметова Михал Рац ше стретли зоз заменїком предсидателя Союзу єврейских општинох Сербиї Ладиславом Траєром, предсидательом мемориялней комисиї котри задлужени за отримованє теметовох у Сербиї и членом новосадскей єврейскей општини Михайлом Штайнфелдом.

Проблем пре котри ше стретли то памятнїки на часци керестурского теметова на котрей ше ховало членох єврейскей општини, док их було вецей у Керестуре. Понеже два надгробни памятнїки загрожую други памятнїки и требa их оправиц. Пан Траєр предложел же би ше тото место оградзело зоз полуотворену ограду.

После стретнуца на парохиї тутор керестурского темерова и госци зоз Союзу єврейских општинох вишли на терен опатриц ситуацию и порадзиц ше о дальших активносцох. Союз єврейских општинох отримує 114 теметови у Войводини, у Новим Садзе, коло Зренянину, Зомбору и Суботици.

Парох керестурски о. Владислав Варґа панови Ладиславови Траєрови з тей нагоди подаровал Святе писмо по руски.