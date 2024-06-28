Представнїки Совиту Европи нащивели национални совити

НОВИ САД – У рамикох порядного мониторинґу над запровадзованьом Рамиковей конвенциї за защиту националних меншинох Совиту Европи делеґация Совитодавного комитету того тижня пребува у Републики Сербиї.

Представнїки Совиту Европи у чиєй делеґациї були совитнїки Совитодавного комитету др Томаш Хрустич зоз Словацкей, Бесарион Бохашвили зоз Ґрузиї и Шарун Лиекис зоз Литваниї од 24–28. юния, нащивели рижни граждански здруженя, державни орґани, явни медийни сервиси у Беоґрадзе и Новим Садзе, нащивели национални совити, єдну часц у Суботици, Новим Пазаре и у Новим Садзе.

Национални совит Русанцох бул у ґрупи македонского, єгипетского, румунского, ашкалийского, ческого, польского, ромского националного совиту. Национални совит Руснацох представял предсидатель Йоаким Рац, хтори представительом Совиту Европи представел наш национални совит и визначел яки проблеми маме у образованю, култури, службеним хаснованю язика и писма и информованю. Так и шицки други представителє националних совитох бешедовали о своїх проблемох хтори их провадза у чуваню националного идентитету.