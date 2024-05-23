Представнїки Українскей амбасади нащивели НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Представнїки амбасади України у Републики Сербиї нащивели Новиснко-видавтельну установу „Руске слово” у Новим Садзе.

Українски дипломати у нащиви Универзитету у Новим Садзе, а амбасадор Володимир Толкач виявел же ше водза розгварки о отвераню Українского центру и у рамикох универзитета у Новим Садзе.

Под час нащиви першей панї України Олени Зеленскей, супруги предсидателя Володимира Зеленского и министра вонкашнїх дїлох України Дмитра Кулеби до Сербиї, прешлого тижня у рамикох обновеного спорозуменя о сотруднїцтве зоз Универзитетом у Беоґрадзе предвидзене отверанє Українского центру.

Директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа гварел же ше тота руска установа активно уключи до планох отвераня Українского центру и у Новим Садзе.

Українски центер, по углядзе на други национални центри такого типу, ма за циль же би у державох дзе ше отвера на адекватним уровню дал можлївосц упознаваня и виучованя нє лєм язика, алє и култури, историї и сучасного дружтва.