Представнїки з Коцура на роботнї у Кули

КУЛА – У дньох викенду, од 11. по 13. октобер, у Кули орґанизована роботня на тему „Манифестациї як порушователь розвою руралних подручох” на котрей присуствовали и представнїки з Коцура – предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали, спред Дому култури Моника Гарди и спред Етно клубу „Одняте од забуца” його предсидателька Аранка Медєши и Рада Лазор.

Роботню орґанизовалa Стаємна роботна ґрупа за реґионални рурални розвой у юговосточней Европи (SWG RRD) у сотруднїцтве зоз ҐИЗ, з помоцу ЛАҐ Шерцо Бачки, у рамикох проєкту „Промовованє економскей диверсификациї у руралних подручох юговосточней Европи (SEDRA II) – Вибудов капацитету ланцу вредносци у польопривреди и руралним туризму през промовованє можлївосцох запошльованя”.

Роботня була наменєна представнїком локалних институцийох и орґанизацийох з явного, приватного и цивилного сектору котри ше занїмаю з орґанизацию манифестацийох у руралних стредкох з подруча Войводини.

Главни циль отриманей роботнї бул унапредзенє капацитету за промовованє подїйох, додатне обезпечованє роботи и диверсификация економских активносцох у руралних подручох.

Учашнїки нащивели и манифестацию „Днї бундави” котру орґанизує здруженє Еко Кула, з потримовку Туристичней орґанизациї општини Кула и Општини Кула, дзе з орґанизаторами могли почерац искуства вязани за реализацию подїйох. Окрем того, могли нащивиц и ЛАҐ-ову предавальню ручних роботох и домашнїх продуктох.