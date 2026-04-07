Предвельконоцни литурґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Вельки пияток, 3. априла у Катедрали св. о. Миколая означени дзень кед Исус Христос бул розопяти на криж и умар. На 8 годзин була Утриня зоз читаньом 12 Евангелийох.
На 15 годзин епарх кир Георгий Джуджар зоз домашнїма священїками служел Вечурню з покладаньом плащанїци до гробу. На тот дзень вирни почали модлїц Дзевятнїцу до Божого милосердия. На Вельку соботу велї вирни ше цали дзень приходзели помодлїц при Божому гробу.
На Вельку соботу, 4. априла на 8 годзин була Єрусалимска утриня, а на 20 годзин Пасхалне бдиниє – Всеночне зоз Службу Божу и Воскресну утриню хтору служел преосвящени кир Георгий Джуджар зоз домашнїма священїками.