Предвельконоцни роботнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Центер Йосафата у своїм шейсцрочним иснованю ше може похвалїц же активносци хтори ма наисце рижнородни и углавним наменєни за едукацию дзецох и старших през рижнородни роботнї.
Ш. Авґустина Илюк, котра водзи Центер, ше трудзи же би активносци були практичного и духового характеру. У Центру ше окончую рижни активносци з котрима ше помага и роби добре тим цо у потреби, цо у духу животного намаганя сновательки ш. Служебнїцох блаженей Йосафати. У нїм зоз шестрами активни и волонтере рижних ґенерацийох, а за дзеци основане Дружтво св. Миколая.
Єдна ґрупа пред Вельку ноцу, пияток, 3. и соботу 4. априла пекли пасочки и правели баранчата зоз масла. У тим им помагала ш. Владимира Сопка и ш. Авґустина Илюк. Намира роботньох була же би ше дзецом приблїжело традицию, же би ище у дзецинстве научалеи як маю рихтац пасхални єдзеня так як то їх предки робели.