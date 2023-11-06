Преглашена и лїстина Коалициї СПС, Єдинственей Сербиї и Желєней Сербиї

БЕОҐРАД – У просторийох Републичней виберанковей комисиї и коалиция позберана коло Социялистичней партиї Сербиї (СПС) придала лїстину за парламентарни и локални виберанки у Беоґрадзе у Городскей виберанковей комисиї. СПС на виберанки видзе вєдно зоз Єдинствену Сербию (хтору водзи Драґан Маркович Палма) и Желєну Сербию (хтору водзи Иван Карич).

Тота странка, як ю преглашела РВК-я, на републичних виберанкох будзе друга на лїстини под назву „Ивица Дачич – премиєр Сербиї”, а на беоґрадских „Ивица Дачич – премиєр Сербиї, Тома Фила – городоначалнїк Беоґраду”.

И на лїстини тей коалициї, окрем чолних людзох странкох, находза ше и други визначни особи з явного живота, як и унук дакедишнього предсудателя СПС и СР Югославиї Слободана Милошевича – Марко Милошевич.