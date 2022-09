Преглашена и лїстина „Русинска будућност”

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия вчера, 13. септембра, преглашела и трецу лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 13. новембра.

На виберанковей лїстини, заведзеней як „Русинска будућност”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „За младе Русине”, єст дзешец кандидатох: Стеван Самочета зоз Коцура, Тамара Балоґ зоз Дюрдьова, Анита Ґовля з Нового Саду, Лидия Костелник з Руского Керестура, Елемир Джуджар з Кули, Оливера Пап з Дюрдьова, Татяна Колесар з Коцура, Мария Хромиш з Дюрдьова, Синиша Мали з Коцура и Мирон Кухар з Дюрдьова.

