Преглашена лїстина „Александра Вучич – Вербас ютре”

ВЕРБАС – Коалиция „Александра Вучич – Вербас ютре” придала Општинскей виберанковей комисиї (ОВК) лїстину за одборнїкох у новим зволаню Скупштини општини, котрих ше будзе виберац на наиходзацих локалних виберанкох 2. юния у општини Вербас.

На тей лїстини вкупно 36 кандидати котри приходза зоз Сербскей напредней странки, Социялистичней партиї Сербиї, Сербскей радикалней странки, Союзу войводянских Мадярох, Социялдемократскей партиї Сербиї, Руху социялистох, Партиї зєдинєних пензионерох Сербиї и Сербскей странки Заветници.

Перша на лїстини Тияна Алексич.