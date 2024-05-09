Преглашена лїстина Александар Вучич – Нови Сад ютре

НОВИ САД – Городска визберанкова комисия Города Нового Сада преглашела лїстину Александар Вучич – Нови Сад ютре, хтору поднєсла коалиция: Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї – СПС; Расим Ляїч – Социялдемократска партия Сербиї – СДП Сербиї; Милан Кркобабич – Партия зєдинєних пензионерох, польопривреднїкох и пролетерох Сербиї – Солидарносц и правда – ПУПС; Милан Стаматович – Здрава Сербия – ЗС; др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка – СРС; Александар Вулин – Рух социялистох – ПС; Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Заветници – Заветници; Милош Вучевич – Сербска напредна странка – СНС, за виберанки за одборнїкох Скупштини Города Нового Саду, розписаних за 2. юний.

Коалиция придала лїстину на хторей 78 кандидати, а на гласацким лїстку будзе на першим месце.