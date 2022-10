Преглашена лїстина „Руска матка за Руснацох“

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия на 112. схадзки, 28. октобра, преглашела пияту лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 13. новембра.

На виберанковей лїстини „Матица русинска за Русине“ / „Руска матка за Руснацох“, хтору спред „Руска матка за Руснацох” поднєсол проф. др Михайло Фейса, єст седемнац кандидатох: проф. др Михайло Фейса зоз Коцура, Славица Катона, Мария Дорошки обидва з Руского Керестура, Наташа Макаї Мудрох зоз Сримскей Каменїци, Соня Дюрко-Надь, Ђуро Папуґа обидвойо з Руского Керестура, Оля Хома з Нового Саду, Саня Маркович з Руми, Михаил Холошняй зоз Дюрдьова, Валентина Чизмар з Вербасу, Зинаида Будински, Мирон Джуня обидвойо з Нового Саду, Славица Чельовски, Силвия Маґоч, Здравко Бесерминї шицки тройо зоз Коцура, Леона Станисавлєвич з Нового Саду и Владимир Бучко зоз Кули.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)