Преглашена позарядова ситуация у општини Шид

ШИД –Вчера рано отримана схадзка Штабу за позарядово ситуациї општини Шид на хторей принєшена одлука о преглашованю позарядовей ситуациї на териториї цалей општини Шид пре нєпогоду хтора стреду коло 19 годзин залапела о и спричинєла вельки материялни чкоди.

На схадзки формована Комисия за евидентованє чкоди на будинкох и польопривредних маєткох, а чкоду годно приявиц на телефон 064-879-50-38.

Предсидатель Штабу Зоран Семенович констатовал же шицки явни служби и институциї максимално анґажовани на превозиходзеню чкодох.

Моцни витор, яки нє паметаю анї найстарши, зоз дижджом и гирменьом за пол годзини спричинєл вельки чкоди на хижох, явних будинкох, паркох дзе барз вельо поваляни древа и у хотарох.

У єдним периодзе нє було електричней енерґиї и води, а потим електрика укапчована алє и надалєй єст хасновательох хтори нє маю струї, а екипи електро-монтерох зоз електродистрибуциї спрам приоритетох одходза на терен, а прейґ телефона и особнє евидентую проблеми у вязи з електричну енерґию. Проблеми у дзепоєдних штредкох єст и зоз фикснима и мобилнима телефонами.

Явно-комунални служби такой после нєпогоди вишли на терен по приоритетох скланяц зоз драгох звалєни стебла и конари.