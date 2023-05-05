Од нєшка тродньова жалосц у Сербиї

БЕОҐРАД – Владa Републики Сербиї принєсла одлуку о преглашеню тродньовей жалосци на цалей териториї нашей держави, од пиятку до нєдзелї.

По сообщеню Министерства нукашнїк дїлох у штреляню хторе ше случело стреду, 3. мая коло 8 годзин, у Основней школи „Владислав Рибникар” на Врачару у Беоґрадзе кед школяр тей школи штрелял зоз пиштоля до школярох и занятих у школи, страдали осмеро дзеци и роботнїк обезпеченя, док шесцеро дзеци и єден наставнїк школи ранєни и госпитализовани.

Тродньова жалосц почнє пияток 5. мая и закончи ше на нєдзелю 7. мая на 24 годзин.