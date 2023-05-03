Преглашена тродньова жалосц од пиятку до нєдзелї

БЕОҐРАД – Владa Републики Сербиї принєсла одлуку о преглашеню тродньовей жалосци на цалей териториї нашей держави, од пиятку до нєдзелї. Ютре настава у школох пре траґичне случованє почнє зоз минуту цихосци.

Министер просвити Бранко Ружич на конференциї за новинарох у Влади Сербиї гварел же осмеро дзеци страцели живот, як и припаднїк обезпеченя, док ранєни школяре и єдна наставнїца госпитализовани.

По сообщеню Министерства нукашнїк дїлох у штреляню хторе ше случело нєшка рано у Основней школи „Владислав Рибникар” на Врачару у Беоґрадзе кед школяр тей школи штрелял зоз пиштоля до школярох и занятих у школи, страдали осмеро дзеци и роботнїк обезпеченя, док шесцеро дзеци и єден наставнїк школи ранєни и госпитализовани у Урґентним центре у Тиршовей.

Тродньова жалосц будзе од 5. по 7. май.