Преглашени ище два виберанково лїстини у Городзe Новим Садзе

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия преглашела ище два виберанково лїстини за виберанки за одборнїкох Скупштини Города Нового Саду, розписаних за 2. юний.

Преглашена виберанкова лїстина За прави ствари потримай ҐАРИ”, хтору придала Ґрупа гражданох ҐАРИ – Гражданска акция за розвой и иновациї. На виберанковей лїстини 23 кандидати, а на гласацким лїстку будзе на под числом 6.

Преглашена виберанкова лїстина Нови Сад главни город Войводини – Рух Автономия – Александар Оджич, хтору поднєсла Ґрупа гражданох Нови Сад главни город Войводини – Рух Автономия – Александар Оджич. На виберанковей лїстини 23 кандидати, а на гласацким лїстку будзе на под числом 7.