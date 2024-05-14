Преглашени єденац виберанково лїстини у Новим Садзе

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия преглашела ище штири, до тераз єст вкупно преглашени єденац виберанково лїстини за виберанки за одборнїкох Скупштини Города Нового Саду, розписаних за 2. юний.

Преглашена виберанкова лїстина Др Саво Манойлович – И я Нови Сад – Руш – Премень, хтору поднєсла Група гражданох Руш – Премень Нови Сад. На виберанковей лїстини 27 кандидати, а на гласацким лїстку будзе под числом 8.

Преглашена виберанкова лїстина Любим Нови Сад – Сербски рух Двери, Ивана Стоянович – Народна странка, Александар Максимович – Рух Жиєм за Сербию, др Йована Стойкович, хтору поднєсла Коалиция Любим Нови Сад – Сербски рух Двери, Ивана Стоянович – Народна странка, Александар Максимович – Рух Жиєм за Сербию, др Йована Стойкович. На виберанковей лїстини 20 кандидати, а на гласацким лїстку будзе под числом 9.

Преглашена виберанкова лїстина Словацка демократска лиґа – SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ LIGA – Желмира Привизер, хтору поднєсла Словацка демократска лиґа – Slovenská demokratická liga. На виберанковей лїстини 5 кандидати, а на гласацким лїстку будзе под числом 10. Комисия утврдзела Ришеня зоз хторима Виберанкова лїстина Словацка демократска лиґа – SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ LIGA – Желмира Привизер ма положенє виберанковей лїстини националней меншини.

Преглашена виберанкова лїстина Здружени за шлєбодни Нови Сад – Сербска коалиция НАДА (НОВИ ДСС, ПОКС) – Странка шлєбоди и правди, Народни рух Сербиї, Демократска странка, Сербия центер – ШЕРЦО, Рух шлєбодних гражданох, Желєно – лїви фронт, Еколоґийне повстанє – ЧУТА, Рух за обраценє, Граждански рух БРАВО, Лиґа социялдемократох Войводини – ВОЙВОДЯНЄ – Прим. др Владимир Врсайков, Борислав Новакович, хтору поднєсла Коалиция Здружени за шлєбодни Нови Сад. На виберанковей лїстини 78 кандидати, а на гласацким лїстку будзе на под числом 11.