Преглашени лауреати новинарских наградох НДНВ

НОВИ САД – Рочна награда Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) додзелєна Фондациї „Славко Чурувия”, обявене на сайту НДНВ.

Редакторка и новинарка Редакциї програми на мадярским язику Другей програми Радио-телевизиї Войводини Лєа Про достала награду за найлєпшого новинара/новинарку хтора информує на язикох националних заєднїцох у Войводини.

Награда за виглєдовацке и аналитичне новинарство додзелєна новинарки и дописовательки ТВ НоваС Санї Иґнятович Екер и новинарови и авторови емисийох О радия Петрови Клаичови.

Лауреат реґионалней награди „Мирко Дьордєвич” новинар, писатель, колумниста и критичар Теофил Панчич.

О наградох на основу предкладох яки сцигли одлучовала комисия у составе Ана Хеґедиш, Динко Ґлухонїч и Бранка Драґович Савич.