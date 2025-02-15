Преглашени найлєпши спортисти за прешли рок

ШИД – У сали Културно образовного центра штвартоk 13. фебруарa у орґанизациї Спортского союзу општини и локалней самоуправи отримане традицийне преглашованє найлєпших спортистох у вецей катеґорийох за прешли 2024. рок.

За найлєпшу спортистку преглашена Бояна Йованович, бициґлистка БК „Єднота“ Шид, а за спортисту бициґлиста Лазар Чалич, член БК „Фрушка Гора“ зоз Ердевику.

Награду за животне дїло достал Митар Митрович, длугорочни предсидатель Рукометного клуба „Раднички 1958“ зоз Шиду, за найлєпшого тренера прешлого року преглашени Марио Пернар, тренер РК „Раднички 1958“ Шид, а шицким припознаня придал предсидаль СО Шид Дьордє Томич.