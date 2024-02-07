Преглашени найлєпши спортисти у 2023. року

ШИД – У орґанизациї Општини Шид и Спортского союзу општини, вчера, 6. фебруара у сали Културно образовного центра отримана шветочносц з нагоди традицийного преглашованя найлєпших спортистох за 2023. рок.

Награди додзелєни у 12 катеґорийох, а за найлєпшу спортистку општини у катеґориї сениоркох преглашена Бояна Йованович, бициґлистка БК „Шид”, а у катеґориї сениорох найлєпшпи бул Неманя Дрча, фодбалер ФК „Раднички” зоз Шиду.

Додзелєна и єдна награда за животне дїло, а достал ю Душан Ґоїч, бициґлиста и бициґлистични руководитель и снователь БК „Шид” и однєдавана актуални предсидатель Бициґлистичного союзу Сербиї.

За найлєпшого тренера преглашени Небойша Чикарич, тренер женского одбойкашского клубу „МАКС” зоз Шиду.

Награди придали предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович и ґенерални секретар Спортского союзу општини Бранко Новакович.