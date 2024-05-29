Преглашени нови Церковни одбор

ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове внєдзелю, 26. мая, формовани нови Церковни одбор парохийней заєднїци.

На Архиєрейскей Служби Божей, хтора була на 10 годзин, а служел наш владика кир Георгий Джуджар, сослужели о. Михаил Холошняй и o. Дамян Кича ЧСВВ пришагали члени нового Церковного одбору – Любица Кочиш, Тамара Рамач, Любица Отич, Желяна (Цецилия) Миикловш, Наташа Холошняй, Янко Салонски, Ґоран (Владимир) Кашовски, Ириней Барна, Михал Папуґа и Янко Салак.

Члени нового Церковного одбору з пришагу на себе превжали вельку одвичательносц у наиходзацих рокох и обовязали ше на вирносц дюрдьовскому храму. Одборнїки пришагали же тоту длужносц буду окончовац вирно и совисно так як найлєпше знаю и можу, же ше буду старац о церковним маєтку и коло церкви, тримаюци ше Статуту Церковного одбору, а з помоцу Божу.