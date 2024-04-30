Преглашени перши виберанково лїстини

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия Нового Саду 28. априла преглашела виберанкову лїстину „Александар Вучич – Нови Сад ютре”. Комисия потвердзела же виберанкова лїстина благочасово придата, же шицки кандидати за одборнїкох, спрам податкох зоз виберацкого списку маю виберанкове право и же приложена комплетна документация.

Коалицию „Александар Вучич – Нови Сад ютре” творя Сербска напредна странка, Социялистична партия Сербиї, Социялдемократска партия Сербиї, Партия зєдинєних пензионерох, польопривреднїкох и пролетерох Сербиї, Здрава Сербия, Сербска радикална странка, Рух социялистох и Сербска странка Завитнїки.

Вибернаки буду отримани 2. юния у 66 єдинкох локалней самоуправи. Од 27. по 29. април у местох дзе жию и Руснаци Општински виберанково комисиї потвердзели лїстини у Жаблю („Алекснадар Вучич – Жабель ютре”) дзе ше вибера 21 одборнїк; Суботици („Алекснадар Вучич – Суботица ютре”) дзе ше вибера 67 одборнїки; Новим Саду (коалиция „Алекснадар Вучич – Нови Сад ютре”) дзе ше вибера 78 одборнїки; Шиду („Алекснадар Вучич – Шид ютре”) дзе ше вибера 39 одборнїки и Сримскей Митровици („Алекснадар Вучич – Сримска Митровица ютре”) дзе ше вибера 61 одборнїк.