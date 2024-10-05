Преглашени стан природного нєщесца у БиГ

Сараєво – Влада Федерациї Босни и Герцеґовини преглашела стан природного нєщесца на териториї Федерациї пре катастрофални вилїви и вельку чкоду у вецей општинох. Власци запровадзели позарядово мири же би ше могло обезпечиц сиґурносц гражданох и помогло найзагроженшим.

Пре вельки вилїви и моцни дижджи найбаржей страдали населєни места Ябланица, Конїц, Киселяк, Крешево и Фойница на сиверу Герцеґовско-неретванского кантону. Спрам нєпотвердзених информацийох, хтори сообщел министер одбрани Босни и Герцеґовини Зкан Хекез, погинули найменєй 20 особи у вилївох и шлїзканю терена, преноша аґенциї и локални медиї.

Очкодовани и транспортни и желєзнїцки драги, а маґистрална драга Ябланица–Мостар цалком знїщена. Шлїзканє терену блокирало часц драги медзи Сараєвом и Мостаром, та ше транспорт унапрямує на заобиходни драги. Очкодована пруґа хтора повязує Сараєво и Плоче цо додатно компликує евакуацию гражданох и випоручованє помоци до потрафених обласцох.

Моцни диждж падал и у Чарней Гори и виволал вилїви пре хтори одрезани даєдни валали, а улїци у дзепоєдних местох прекрила вода цо очежує преход автомобилох. Транспорт застановени у часци општини Даниловґрад.