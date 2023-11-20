Преглашени штири виберанково лїстини за покраїнски виберанки

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия на схадзки отриманей 17. новембра принєсла Ришенє о преглашеню Виберанковей лїстини „Александар Вучич – Войводина нє шме стануц”, под шорним числом 1, хтору на виберанки за посланїкох у Скупштини Автономней покраїни Войводини, хтори разписани за 17. децембер 2023. року поднєсла коалиция „Александар Вучич – Войводина нє шме стануц”.

Покраїнска виберанкова комисия на схадзки отриманей 19. новембра принєсла Ришенє о преглашеню Виберанковей лїстини „Ивица Дачич – премиєр Сeрбиї” под числом 2, хтору на виберанки за посланїкох у Скупштини Автономней покраїни Войводини, разписаних за 17. децембер поднєсла коалиция Социялистичней партиї Сербиї и Єдинственей Сербиї.

Комисия принєсла Ришенє о преглашеню Виберанковей лїстини „Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка” под шорним числом 3, хтору придала Сербска радикална странка.

Комисия принєсла Ришенє о преглашеню Виберанковей лїстини „Русийска странка – Серби и Руси браца занавше!” под шорним числом 4, хтору придала Русийска странка. Комисия утвердзела же Виберанкова лїстини Русийска странка – Серби и Руси браца занавше! ма положенє виберанковей лїстини националней меншини – националней заєднїци.