Преглашени три днї жалосци у Новим Садзе

НОВИ САД – Преглашени Дзень жалосци на териториї Города Нови Сад, пре чешке нєщесце кед ше звалєло надкрице на будинку Желєзнїцкей станїци Нови Сад.
Тродньова жалосц почнє 2. новембра, сообщене зоз Канцелариї городоначальнїка.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
НОВИ САД – Преглашени Дзень жалосци на териториї Города Нови Сад, пре чешке нєщесце кед ше звалєло надкрице на будинку Желєзнїцкей станїци Нови Сад.
Тродньова жалосц почнє 2. новембра, сообщене зоз Канцелариї городоначальнїка.