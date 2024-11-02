Ин мемориямРутенпресТексти

Преглашени три днї жалосци у Новим Садзе

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 4 Опатрене

НОВИ САД – Преглашени Дзень жалосци на териториї Города Нови Сад, пре чешке нєщесце кед ше звалєло надкрице на будинку Желєзнїцкей станїци Нови Сад.

Тродньова жалосц почнє 2. новембра, сообщене зоз Канцелариї городоначальнїка.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

У Сербиї нєшка Дзень жалосци пре траґедию у...

За вецей припаднїкох меншинох у полициї

Билєнє и роботи пред жиму у „Руским словеˮ...

У Новим Садзе одказани збуваня и манифестациї

Огньогасни бал нє будзе отримани