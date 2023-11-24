Преглашени ище три виберанково лїстини за покраїнски виберанки

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия (ПИК) преглашела ище три виберанково лїстини: Коалициї Надїя, потим Союзу войводянских Мадярох и Коалициї „Сербия процив насилства”, наводзи ше у сообщеню ПИК.

ПИК на седмей схадзки, 22. новембра принєсла Ришенє о преглашеню Виберанковей лїстини Др Милош Йованович – Надїя за Сербию – Надїя за Войводину – Сербска коалиция Надїя – Национална демократска алтернатива – Нова Демократска странка Сербиї (Нови ДСС) – Рух обнови Кральовини Сербиї (ПОКС) – Воїслав Михаилович, хтору на виберанки за посланїкох до Скупштини АП Войводини поднєсла Коалиция: Нова Демократска странка Сербиї – Рух обнови кральовини Сербиї, на гласацким лїстку будзе на 5. месце

Комисия принєсла Ришенє о преглашеню Виберанковей лїстини Союз войводянских Мадярох – За нашого предсидателя, за нашу заєднїцу, за будучносц!, хтору поднєсол Союз войводянских Мадярох и утвердзела же Виберанкова лїстина ма положенє виберанковей лїстини националней меншини, на гласацким лїстку будзе на 6. месце

Преглашена и Виберанкова лїстина Сербия процив насилства – Мариника Тепич – Михаило Бркич (Странка шлєбоди и правди, Народни рух Сербиї, Желєно-лїви фронт, Нє давме Беоґрад, Еколоґийне повстанє – Чута, Демократска странка, Рух шлєбодних гражданох, Сербия центер, Вєдно, Рух за преобраценє, Здружени синдикати Сербиї „Слога”, Нова твар Сербиї), хтору поднєсла Коалиция Сербия процив насилства, на гласацким лїстку будзе на 7. месце.

ПИК ище принєсол Упутсво локалним виберанковим комисийом хтори буду запровадзовац виберанки за посланїкох за Скупштину покраїни Войводини, хтори розписани за 17. децембер и Упутство о придаваню виберанкового материялу скорей и после гласаня.