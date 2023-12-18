Прелиминарни резултати РИК обяви после 20 годзин

СЕРБИЯ – Вчера, 17. децембра отримани позарядово парламентарни, покраїнски и локални виберанки у 65 городох медзи хторима и Беоґрад. Виберацки места отворени на 7 годзин, а гласац ше могло на 8.273 виберанкових местох.

Гласацке право на парламентарних виберанкох спрам одлуки Републичней виберанковей комисиї (РИК), мали 6 милиони 500.666 гражданє Републики Сербиї, а опредзельовали ше за єдноу од 18 виберанкових лїстинох чийо кандидати войду до Народней скупштини.

Гласацке право на покраїнских виберанкох гласацке право мал 1 милион 669.791 граждан, а за Скупштину Войводини було 13 виберанково лїстини за 120 посланїцки места.

Гласало ше и у иножемстве у 35 жемох на 81 виберацким месце. Виберанки у Сербиї провадзели 5.587 домашнї и иножемни припатраче.

У цеку веберанкового дня зазначени вецей нєправилносци, менши инциденти за хтори РИК сообщела же нє загрожели виберанкови процес и гласанє. Єден з инцидентох зазначени у Руским Керестуре опрез виберацкого места 34 дзе як сообщела лїстина Сербия процив насилства, физично нападнута членїца локалней виберанковей комисиї тей странки, з другого боку РИК сообщела же ше случело лєм вербалне зраженє пре нєпорозуменє и же ше тото случело опрез виберацкого места, та гласанє нє претаргнуте. О шицких нєправилносцох приявених и у других местох РИК наявел же да урядове сообщенє аж док им сцигню звити зоз шицких виберацких местох.

На конференциї за медиї предсидатель Републичней виберанковей комисиї Владимир Димитриєвич наявел же нєшка после 20 годзин будзе отримана окремна схадзка на хторей буду утвердзени прелиминарни резултати виберанкох на шицких виберацких местох хтори буду обробени за 24 годзини од їх завераня.

Димитриєвич тиж гварел же на веб презентациї РИК-а мож наживо провадзиц резултати парламентарних и покраїнских виберанкох, цо значи же ше приказую податки о числу гласох по виберацких лїстох, як и податки о проценту обробених виберацких местох и виберацких целох збирно за цалу Сербию, алє и по каждим виберацким месце окреме.