Прелиминарни резултати з мацеринского язика

БЕОҐРАД – На покладаню Закончуюцого испиту на тесту зоз сербского язика и литератури, односно мацеринского язика, по прелиминрних резултатох школяре осмей класи указали континуитет у знаню.

Як обявене на сайту Министарства просвити просеково посцигнуце на тесту зоз сербского язика виноши 11,55 поени, цо вецей як влонї кед було 10,74 боди.

Просек на тестох зоз болгарского язика 8,33 поени, на албанским 12,37, на босанским 11,82, на мадярским 11,67 боди, на румунским 9,21, на нашим руским язику 13,67, на словацким 11,46, а на горватским язику 10,41 бод.