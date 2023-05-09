Преложене означованє Дня школи у Коцуре

КОЦУР – Означованє Дня школи у Основней школи „Братство єдинство” з Коцура, котре мало буц нєшка, 9. мая, преложене за други датум.

По словох директорки Основней школи Сенки Мученски, пре траґедию котра ше прешлого тижня случела у Основней школи „Владислав Рибникар” у Беоґрадзе, догварене же би преслава и програма яка ше каждого року орґанизує у коцурскей школи нє була отримана на нєшкайши дзень.

Преслава з нагоди Дня школи у Коцуре будзе отримана у наиходзацим периоду, а о точним датуму преслави и програми школяре и шицки други буду благочасово информовани.