Пременєни черепи на керестурскей каплїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, всоботу 9. септембра, саниране закрице на рускокерестурскей каплїчки на теметове, хторе було очкодоване у нєпогоди шредком юлия.

У роботней акциї участвовали вкупно шейсцме поєдинци, роботнїки Явного комуналного подприємства „Рускомˮ, члени Совиту месней заєднїци и волонтере з валалу, а закрице саниране истого дня.

По словох директорки „Рускомуˮ, Биляни Ковачевич, першобутно плановане пременїц коло 100 черепи хтори попукали пре лєтни бурї и каменєц, медзитим у цеку роботи обачело ше же чкода векша як ше обчковало, та на концу пременєне коло 300 черепи. Зоз тоту акцию, проблем премаканя ришени.