Премнєни датум Каритасовей вистави

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наявена вистава парохийного Каритасу парохиї св. отца Миколая, односно подобового конкурса „Мойо баба и/лєбо дїдо як супергероєˮ котра мала буц отримана 29. октобра после Служби Божей, будзе отримана 5. новембра.

Вистава премесцена до другого термину пре обєктивни причини, а условия отримованя ше нє пременєли. Вистава будзе у велькей виронаучней сали.

После Служби Божей на пригодней програми ше преглаши найкрасши роботи по вибору учашнїкох штварткових друженьох за старших у Каритасу.