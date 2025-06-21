Пременєни термин отримованя схадзки Совиту за национални меншини

БЕОҐРАД – Схадзка Совиту за национални меншини Влади Републики Сербиї, пре обовязки председателя Влади будзе на стреду, 25 юния, на 13 годзин у Палати Сeрбия (Булевар Михайла Пупина 2), поинформовали зоз Кабинета Министерства за людски и меншински права и дружтвени диєлоґ.

На схадзки буду винєшени звит о роботи Координациї националних совитох националних меншинох и звит о запровадзених и планованих активносцох националних совитох вязаних за меншини, як и предлог финансованя з Буджетного фонду за национални меншини у 2025. року.

Як наявене, попри представительох националних совитох националних меншинох, на схадзки буду присуствовац и члени нового зволаня Совиту за национални меншини. За предсидателя Совиту меновани проф. др Дюро Мацут, предсидатель Влади, а за заменїка предсидателя Совиту Демо Бериша, министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. За членох Совиту меновани представнїки Влади, и то: Ненад Вуїч, министер правди, Снежана Паунович, министер державней управи и локалней самоуправи, Марко Дюрич, министер вонкашнїх дїлох, проф. др Деян Вук Станкович, министер просвити, Никола Селакович, министер култури, проф. др Борис Братина, министер информованя и телекомуникацийох и др Владимир Роґанович, директор Управи за сотруднїцтво з церквами и вирскима заєднїцами у Министерстве правди. Члени Совиту и предсидателє националних совитох националних меншинох и предсидатель Союзу єврейских општинох Сербиї.

У мено Националного совиту Руснацох на схадзки будзе присуствовац його предсидатель Йоаким Рац.